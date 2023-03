Bucchioni su Cabral: “Non penso Fiorentina possa ripartire da lui. I gol non bastano, non mi convince”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno delle ultime prestazioni dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Ecco le sue parole:

“Cabral? Come fai a togliere uno che ti segna sempre? Con il Milan Jovic viene mangiato fisicamente. Ora fa gol e stiamo zitti chiaramente peò come giocatore in se mi sembra faccia ancora fatica a livello proprio di gioco e di manovra. Ripartire con Cabral in queste situazioni anche no: un altro ti ci vuole e cedo Jovic. Non penso si possa ripartire con questa coppia.”

IL PARERE DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI AURELIO DE LAURENTIIS SULLE COMPETIZIONI EUROPEE