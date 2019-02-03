Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"

Al termine della gara pareggiata a Udine dalla Fiorentina, in mixed zone parla anche l'autore del gol gigliato, Edimilson Fernandes: "Ho fatto una bella rete e ne sono felice, la dedico a mia figlia....

Al termine della gara pareggiata a Udine dalla Fiorentina, in mixed zone parla anche l'autore del gol gigliato, Edimilson Fernandes: "Ho fatto una bella rete e ne sono felice, la dedico a mia figlia. Oggi però contava di più vincere: poco male, dobbiamo pensare subito alla prossima gara. I pareggi? Ne stiamo facendo troppi in stagione, ma siamo migliorati molto in fase difensiva. La rete? Una delle più belle che ho fatto in carriera, una grande soddisfazione. Il mio riscatto? Non ho ancora parlato di questo con la società, ma certamente lavoro per quello, poi si vedrà a fine campionato".