Benassi si sblocca e porta in vantaggio i viola. Fiorentina avanti al 18'
La Fiorentina si porta in vantaggio al 18' grazie al primo gol stagionale di Marco Benassi. È 1-0 per i viola al Vigorito..
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 15:14
La Fiorentina si porta in vantaggio al 18' grazie al primo gol stagionale di Marco Benassi. Dopo aver calciato verso la porta qualche minuto prima, l'ex capitano del Torino è bravo a farsi trovare in area da Simeone e a mettere la palla in rete di prima intenzione.
Fiorentina-Benevento 1-0, buona Fiorentina al Vigorito di Benevento