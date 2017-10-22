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Benassi si sblocca e porta in vantaggio i viola. Fiorentina avanti al 18'

La Fiorentina si porta in vantaggio al 18' grazie al primo gol stagionale di Marco Benassi. È 1-0 per i viola al Vigorito..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 15:14
Benassi si sblocca e porta in vantaggio i viola. Fiorentina avanti al 18' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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La Fiorentina si porta in vantaggio al 18' grazie al primo gol stagionale di Marco Benassi. Dopo aver calciato verso la porta qualche minuto prima, l'ex capitano del Torino è bravo a farsi trovare in area da Simeone e a mettere la palla in rete di prima intenzione.

Fiorentina-Benevento 1-0, buona Fiorentina al Vigorito di Benevento

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