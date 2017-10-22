Antognoni: "Oggi gara rischiosa, non sarà facile. Simeone farà meglio con Thereau più vicino, miglioreremo..."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è stato intervistato da Premium Sport prima della sfida di quest'oggi. Così la leggenda Viola: "Partita rischiosa ma con tutte le possibilità di far...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, è stato intervistato da Premium Sport prima della sfida di quest'oggi. Così la leggenda Viola: "Partita rischiosa ma con tutte le possibilità di fare tre punti. Per loro è decisiva, quindi sarà difficile anche per noi. La squadra è giovane e sta crescendo piano piano, l'allenatore ha detto di proseguire su questa strada per fare più punti possibili. I risultati non si possono pretendere subito ma stiamo creando una situazione favorevole. Simeone è in crescita come gli altri, giocando da solo lì davanti ha meno rifornimenti ma se Thereau gli gioca vicino può far bene. Credo che i suoi gol li farà sicuramente. Per il lavoro che fa forse a volte arriva un po' stanco. La proprietà è sempre vicina anche se non presente fisicamente. Il mister sta lavorando bene e in prospettiva possiamo solo migliorare. La volontà della proprietà è di fare sempre meglio: chiaro che serve pazienza, i tifosi fiorentini l'hanno capito".