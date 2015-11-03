Notizie Premium Sport Fiorentina

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Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia

15 giugno 2018 17:46

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

28 febbraio 2018 15:46

Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."

03 gennaio 2018 18:57

Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"

17 dicembre 2017 14:17

Premium Sport: Pepito is back, firmerà un contratto annuale con il Genoa

29 novembre 2017 12:46

Antognoni: "Oggi gara rischiosa, non sarà facile. Simeone farà meglio con Thereau più vicino, miglioreremo..."

22 ottobre 2017 14:34

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