Notizie Premium Sport Fiorentina

Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia
15 giugno 2018 17:46
Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"
28 febbraio 2018 15:46
Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."
03 gennaio 2018 18:57
Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"
17 dicembre 2017 14:17
Premium Sport: Pepito is back, firmerà un contratto annuale con il Genoa
29 novembre 2017 12:46
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