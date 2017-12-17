Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"

Il fantasista Viola Riccardo Saponara, ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Genoa ai microfoni di Premium Sport. Queste le dichiarazioni del forlivese: "Abbiamo ancora margini di miglioramento e la...

Il fantasista Viola Riccardo Saponara, ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Genoa ai microfoni di Premium Sport. Queste le dichiarazioni del forlivese: "Abbiamo ancora margini di miglioramento e la partita di oggi è una bella opportunità per crescere ulteriormente. Vogliamo dare continuità al rendimento delle ultime due settimane. Il Genoa è una squadra fisica e aggressiva, che si difende bene e riparte alla grande. Dovremo stare attenti e cercare di fare il nostro gioco".