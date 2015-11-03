Labaro Viola

Notizie Prepartita Fiorentina

Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."

10 marzo 2019 21:01

Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"

28 gennaio 2018 14:22

Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."

05 gennaio 2018 19:24

Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."

05 gennaio 2018 18:25

Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"

17 dicembre 2017 14:17

Venuti: "Oggi partita diversa dalle altre per me, il periodo è negativo ma dobbiamo dare tutto come sempre"

22 ottobre 2017 14:16

Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"

01 ottobre 2017 14:54

Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."

01 ottobre 2017 14:19

Bigica: "Emozionato e curioso, dai ragazzi mi aspetto intensità e voglia di migliorare. Sull'Atalanta..."

09 settembre 2017 15:09

Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"

27 agosto 2017 19:40

Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"

27 agosto 2017 19:28

Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"

20 agosto 2017 20:22

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