Notizie Prepartita Fiorentina

Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."
10 marzo 2019 21:01
Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"
28 gennaio 2018 14:22
Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."
05 gennaio 2018 19:24
Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."
05 gennaio 2018 18:25
Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"
17 dicembre 2017 14:17
Venuti: "Oggi partita diversa dalle altre per me, il periodo è negativo ma dobbiamo dare tutto come sempre"
22 ottobre 2017 14:16
Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"
01 ottobre 2017 14:54
Chiesa: "Oggi difficile, loro molto esperti. Atalanta? Triste pareggiare al 94', ma non parlo dell'arbitro.."
01 ottobre 2017 14:19
Bigica: "Emozionato e curioso, dai ragazzi mi aspetto intensità e voglia di migliorare. Sull'Atalanta..."
09 settembre 2017 15:09
Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"
27 agosto 2017 19:40
Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"
27 agosto 2017 19:28
Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"
20 agosto 2017 20:22
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