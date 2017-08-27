Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"

Il numero uno gigliato Marco Sportiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport, nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria. Ecco cosa ha detto l'ex atalantino: "Vogliamo far felici i nostri...

Il numero uno gigliato Marco Sportiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport, nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria. Ecco cosa ha detto l'ex atalantino: "Vogliamo far felici i nostri tifosi dopo la trasferta di San Siro, che purtroppo non è andata bene. Siamo in una mini-rivoluzione, e stiamo provando a conoscerci pian piano per migliorare le nostre lacune con il tempo".