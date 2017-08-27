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Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"

Il numero uno gigliato Marco Sportiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport, nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria. Ecco cosa ha detto l'ex atalantino: "Vogliamo far felici i nostri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 19:40
Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il numero uno gigliato Marco Sportiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport, nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria. Ecco cosa ha detto l'ex atalantino: "Vogliamo far felici i nostri tifosi dopo la trasferta di San Siro, che purtroppo non è andata bene. Siamo in una mini-rivoluzione, e stiamo provando a conoscerci pian piano per migliorare le nostre lacune con il tempo".

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