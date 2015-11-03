Notizie Dichiarazioni Fiorentina

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"
28 febbraio 2018 15:46
Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"
09 febbraio 2018 11:42
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"
28 gennaio 2018 14:22
Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"
25 gennaio 2018 17:58
Marcolin: "Vale la pena investire su Chiesa, probabile che lasci i Viola in futuro. Sui DV..."
10 gennaio 2018 14:04
Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."
10 gennaio 2018 13:44
Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."
08 gennaio 2018 18:51
Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."
05 gennaio 2018 19:24
Fresi: "Viola, che campionato! Pioli è stato la chiave di tutto. Inter stanca, mancano alternative all'altezza"
05 gennaio 2018 18:40
Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."
05 gennaio 2018 18:25
Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."
03 gennaio 2018 18:57
Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"
19 dicembre 2017 14:16
Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"
17 dicembre 2017 14:17
Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..."
11 dicembre 2017 19:15
Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."
02 dicembre 2017 13:59
Venerato: "Napoli interverrebbe sul mercato solo per Chiesa, ma è molto richiesto. Cercato anche Bernardeschi..."
01 dicembre 2017 18:11
Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."
23 novembre 2017 15:24
Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"
30 ottobre 2017 13:27
Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."
18 ottobre 2017 17:32
Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."
12 ottobre 2017 10:29
Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"
01 ottobre 2017 14:54
Radovanovic: "Fiorentina potenzialmente molto forte anche dopo le cessioni. Questo Chievo..."
28 settembre 2017 13:31
Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"
25 settembre 2017 12:14
Sportiello: "Sempre a testa alta, non molliamo. Siamo sulla strada giusta..."
21 settembre 2017 16:27
Tricella: "Viola spesso vincenti a Verona. Dura arrivare fra le prime sei, ma diamo tempo a Pioli"
07 settembre 2017 15:36
Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"
27 agosto 2017 19:40
Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"
20 agosto 2017 20:22
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