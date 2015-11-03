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Notizie Dichiarazioni Fiorentina

Agostinelli: "Kalinic grande attaccante in maglia Viola, questo Milan può aiutarlo a tornare al suo livello"

28 febbraio 2018 15:46

Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"

09 febbraio 2018 11:42

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Veretout: "Siamo chiamati a fare una grande gara, l'approccio sarà cruciale. Lotteremo per l'Europa fino alla fine"

28 gennaio 2018 14:22

Mencucci: "Tutti i fiorentini vogliono bene a Babacar, è cresciuto in Viola. Domenica giornataccia per lui come per altri"

25 gennaio 2018 17:58

Marcolin: "Vale la pena investire su Chiesa, probabile che lasci i Viola in futuro. Sui DV..."

10 gennaio 2018 14:04

Ulivieri: "Abbiamo appoggiato da subito Tommasi, faremo strada insieme. Errori VAR? Questione di rodaggio..."

10 gennaio 2018 13:44

Galli: "Pioli l'unico a meritare i complimenti, la società acquisti alternative all'altezza. Se tornano i DV..."

08 gennaio 2018 18:51

Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."

05 gennaio 2018 19:24

Fresi: "Viola, che campionato! Pioli è stato la chiave di tutto. Inter stanca, mancano alternative all'altezza"

05 gennaio 2018 18:40

Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."

05 gennaio 2018 18:25

Spalletti: "Fiorentina nei nostri pensieri da Natale. Allenare l'Inter è emozionante, lavoreremo senza sosta..."

03 gennaio 2018 18:57

Nardella: "Vogliamo dare alla città lo stadio che merita. Comunicato positivo, adesso parola ai tecnici"

19 dicembre 2017 14:16

Saponara: "Oggi grande occasione per crescere e dare continuità. Genoa aggressivo, servirà attenzione"

17 dicembre 2017 14:17

Caressa: "Napoli diventato troppo prevedibile, brava la Fiorentina a fare possesso. Parole di Sarri strategiche..."

11 dicembre 2017 19:15

Perinetti: "Rossi un grande, è in debito con la fortuna e spero che il Genoa lo rivitalizzi. Pochi come Pepito..."

02 dicembre 2017 13:59

Venerato: "Napoli interverrebbe sul mercato solo per Chiesa, ma è molto richiesto. Cercato anche Bernardeschi..."

01 dicembre 2017 18:11

Orsi: "Fiorentina non sarà vittima sacrificale a Roma. Lazio, occhio al contraccolpo dopo il derby..."

23 novembre 2017 15:24

Trotta: "Vittoria importante contro una Fiorentina in forma, era fondamentale muovere la classifica"

30 ottobre 2017 13:27

Montella: "Normale essere a rischio con questi risultati. Sfida contro l'AEK cruciale, ma siamo in crescita..."

18 ottobre 2017 17:32

Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."

12 ottobre 2017 10:29

Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"

01 ottobre 2017 14:54

Radovanovic: "Fiorentina potenzialmente molto forte anche dopo le cessioni. Questo Chievo..."

28 settembre 2017 13:31

Stepinski: "Archiviamo la partita di Cagliari e pensiamo subito alla Fiorentina, vogliamo vincere"

25 settembre 2017 12:14

Sportiello: "Sempre a testa alta, non molliamo. Siamo sulla strada giusta..."

21 settembre 2017 16:27

Tricella: "Viola spesso vincenti a Verona. Dura arrivare fra le prime sei, ma diamo tempo a Pioli"

07 settembre 2017 15:36

Sportiello: "A Milano non è andata bene, vogliamo riscattarci e fare felici i tifosi Viola"

27 agosto 2017 19:40

Skriniar: "Oggi non sarà facile, ma il nostro obiettivo è vincere sempre"

20 agosto 2017 20:22

Pezzella sbarca a Milano: "Pronto per una grande avventura. Felice di ritrovare il mio amico Simeone"

17 agosto 2017 19:41

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