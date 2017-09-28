Radovanovic: "Fiorentina potenzialmente molto forte anche dopo le cessioni. Questo Chievo..."

Ivan Radovanovic, mediano del ChievoVerona di Rolando Maran, è uno delle colonne della compagine clivense. Il centrocampista sloveno è stato intervistato da tggialloblu.it, ecco le sue dichiarazioni:...

Ivan Radovanovic, mediano del ChievoVerona di Rolando Maran, è uno delle colonne della compagine clivense. Il centrocampista sloveno è stato intervistato da tggialloblu.it, ecco le sue dichiarazioni: "E' già da un paio di anni che siamo una certezza di questo campionato. Affrontiamo una squadra (la Fiorentina, ndr) che ha cambiato tanto dimostrando il suo potenziale in queste partite, soprattutto contro l'Hellas. Noi però siamo il Chievo. Voglio segnare di più perché sono cresciuto molto, come uomo e come giocatore. Solo poi sarò felice del tutto. Chi preferisco tra Birsa o Castro? Sono giocatori diversissimi: il "Pata" ci aiuta di più in fase difensiva, ma Valter può cambiare la partita in ogni momento. Sono felice anche per il debutto di Stepinski, si meritava tutta questa gioia perché è un bravo ragazzo. Inglese? Non so come si evolverà la situazione con il Napoli, ma voglio solo il meglio per lui"