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Notizie Chievoverona Fiorentina

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"

23 febbraio 2018 15:18

Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"

01 ottobre 2017 14:54

Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."

30 settembre 2017 14:57

Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."

30 settembre 2017 11:51

Al Bentegodi Fiorentina in campo con la maglia verde del quartiere di San Giovanni...

30 settembre 2017 11:18

Radovanovic: "Fiorentina potenzialmente molto forte anche dopo le cessioni. Questo Chievo..."

28 settembre 2017 13:31

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

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