Notizie Chievoverona Fiorentina

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"
23 febbraio 2018 15:18
Hetemaj: "Sono troppi anni che non vinciamo contro i Viola, ma non abbiamo paura"
01 ottobre 2017 14:54
Pillon: "Fiorentina in netta ripresa, bravo Corvino negli acquisti. Chievo? Squadra ostica.."
30 settembre 2017 14:57
Depaoli: "Chiesa davvero forte, è il futuro del calcio italiano. Contro la Fiorentina..."
30 settembre 2017 11:51
Al Bentegodi Fiorentina in campo con la maglia verde del quartiere di San Giovanni...
30 settembre 2017 11:18
Radovanovic: "Fiorentina potenzialmente molto forte anche dopo le cessioni. Questo Chievo..."
28 settembre 2017 13:31
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
Archivio