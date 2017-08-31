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Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic (classe ’87) all’A.C. ChievoVerona. Questo il com...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 20:46
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto. -
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic (classe ’87) all’A.C. ChievoVerona. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Fiorentina.

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