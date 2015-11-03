Notizie Ufficiale Fiorentina

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina
02 febbraio 2026 17:07
Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C
04 agosto 2020 17:49
Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic
02 agosto 2020 17:07
ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana
30 luglio 2020 16:09
Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa
30 giugno 2020 21:51
Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda
28 giugno 2020 21:18
Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi
28 marzo 2020 20:04
Ufficiale: l'ex giocatore della Fiorentina, Gil Dias, va al Granada. Arriva dal Monaco
31 gennaio 2020 23:30
Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco
31 gennaio 2020 20:15
Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea
30 gennaio 2020 20:56
UFFICIALE: CUTRONE È VIOLA. ARRIVA IN PRESTITO BIENNALE CON OBBLIGO DI RISCATTO
10 gennaio 2020 20:52
ACF, ufficiale: Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della viola. Arriva dall'Empoli
07 luglio 2019 09:07
Nota ufficiale ACF: Pantaleo Corvino rescinde con la Fiorentina
11 giugno 2019 10:10
UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...
30 gennaio 2018 09:50
Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."
25 gennaio 2018 17:44
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.
30 agosto 2017 17:52
Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.
29 agosto 2017 17:52
Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.
29 agosto 2017 17:41
Ufficiale, Giovanni Simeone è un nuovo giocatore della Fiorentina, i dettagli...
16 agosto 2017 20:59
Archivio