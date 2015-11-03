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Notizie Ufficiale Fiorentina

Adesso è ufficiale: Daniele Rugani lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore della Fiorentina

02 febbraio 2026 17:07

Ufficiale, il campionato di Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. Il 26 la Serie B poi la Serie C

04 agosto 2020 17:49

Form. ufficiale Fiorentina: in difesa Ceccherini-Igor. C'è Agudelo dal 1'. In attacco Chiesa-Vlahovic

02 agosto 2020 17:07

ACF, ufficiale anche l'arrivo di Daniela Sabatino della Nazionale italiana

30 luglio 2020 16:09

Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa

30 giugno 2020 21:51

Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda

28 giugno 2020 21:18

Comunicato Juventus: intesa tra la società, i calciatori e Sarri per la riduzione dei compensi

28 marzo 2020 20:04

Ufficiale: l'ex giocatore della Fiorentina, Gil Dias, va al Granada. Arriva dal Monaco

31 gennaio 2020 23:30

Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco

31 gennaio 2020 20:15

Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea

30 gennaio 2020 20:56

UFFICIALE: CUTRONE È VIOLA. ARRIVA IN PRESTITO BIENNALE CON OBBLIGO DI RISCATTO

10 gennaio 2020 20:52

ACF, ufficiale: Pietro Terracciano è un nuovo giocatore della viola. Arriva dall'Empoli

07 luglio 2019 09:07

Nota ufficiale ACF: Pantaleo Corvino rescinde con la Fiorentina

11 giugno 2019 10:10

UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...

30 gennaio 2018 09:50

Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."

25 gennaio 2018 17:44

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.

30 agosto 2017 17:52

Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.

29 agosto 2017 17:52

Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.

29 agosto 2017 17:41

Ufficiale, Giovanni Simeone è un nuovo giocatore della Fiorentina, i dettagli...

16 agosto 2017 20:59

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