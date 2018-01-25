Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."

L'ormai ex attaccante viola Jan Mlakar è stato presentato quest'oggi dal Maribor. Lo sloveno ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento della firma: "Ho scelto il Maribor perché mi fido di questo c...

L'ormai ex attaccante viola Jan Mlakar è stato presentato quest'oggi dal Maribor. Lo sloveno ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento della firma: "Ho scelto il Maribor perché mi fido di questo club. Nella mia esperienza in Italia ho acquisito capacità preziose e nuove regole. Volevo una nuova sfida e questa mi è sembrata la migliore. Già nella mia prima avventura qui avevo capito che il club è ben organizzato e questo è evidente anche viste le campagne europee, non solo quest'ultima ma anche negli scorsi anni. Voglio mantenere le abitudini di questo club: vincere. Farò tutto il possibile e credo che i grandi risultati quando giocavo nella Primavera della Fiorentina siano di buon auspicio".