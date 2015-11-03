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Notizie Slovenia Fiorentina

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all'Udinese per Lovric"

17 luglio 2024 23:24

Ilicic fuori rosa al Maribor, allenatore furioso: "O lui o me". Escluso anche dagli allenamenti

20 settembre 2023 17:51

Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia

01 agosto 2020 10:19

Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?

17 ottobre 2018 15:21

Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."

25 gennaio 2018 17:44

Dalla Slovenia, la Fiorentina vuole l'attaccante classe 2001 Kukovec, Corvino offre 1 milione di euro per acquistarlo

30 novembre 2017 15:23

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