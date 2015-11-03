Notizie Slovenia Fiorentina

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all'Udinese per Lovric"
17 luglio 2024 23:24
Ilicic fuori rosa al Maribor, allenatore furioso: "O lui o me". Escluso anche dagli allenamenti
20 settembre 2023 17:51
Il mistero di Ilicic, non gioca più, é tornato in Slovenia
01 agosto 2020 10:19
Tuttosport, Zajc, trequartista classe 94 dell'Empoli, ha stregato Corvino. In viola già a gennaio?
17 ottobre 2018 15:21
Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."
25 gennaio 2018 17:44
Archivio