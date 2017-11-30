Dalla Slovenia, la Fiorentina vuole l'attaccante classe 2001 Kukovec, Corvino offre 1 milione di euro per acquistarlo
Secondo quanto riportano dalla Slovenia, la testata giornalistica Ekiza, infatti, sostiene che il direttore generale viola Corvino sta seguendo con particolare interesse Nino Kukovec, giovanissimo att...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2017 15:23
Secondo quanto riportano dalla Slovenia, la testata giornalistica Ekiza, infatti, sostiene che il direttore generale viola Corvino sta seguendo con particolare interesse Nino Kukovec, giovanissimo attaccante classe 2001 del Maribor. Secondo quanto si legge la Firoentina avrebbe già formulato un offerta al Maribor di 1 milioni di euro per portare subito il giovane attaccante classe 2001 a Firenze.