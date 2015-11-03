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Notizie Kukovec Fiorentina

Primavera: una buona Fiorentina rimonta la Juventus. Gol di Kukovec per i viola

05 febbraio 2020 19:40

La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic

14 luglio 2019 19:07

Ufficiale: Kukovec è un giocatore viola. Prestito biennale con riscatto a 800mila euro...

18 gennaio 2018 10:39

Kukovec, contratto depositato in Lega: riscatto obbligatorio per la Fiorentina fissato a 800mila euro

11 gennaio 2018 11:00

Ufficiale, Kukovec è un nuovo giocatore della Fiorentina

09 gennaio 2018 13:53

Colpo della Fiorentina, preso Kukovec. Attaccante classe 2001 del Maribor, costato 800 mila euro

04 gennaio 2018 04:41

Dalla Slovenia, la Fiorentina vuole l'attaccante classe 2001 Kukovec, Corvino offre 1 milione di euro per acquistarlo

30 novembre 2017 15:23

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