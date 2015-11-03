Notizie Kukovec Fiorentina

Primavera: una buona Fiorentina rimonta la Juventus. Gol di Kukovec per i viola
05 febbraio 2020 19:40
La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic
14 luglio 2019 19:07
Ufficiale: Kukovec è un giocatore viola. Prestito biennale con riscatto a 800mila euro...
18 gennaio 2018 10:39
Kukovec, contratto depositato in Lega: riscatto obbligatorio per la Fiorentina fissato a 800mila euro
11 gennaio 2018 11:00
Ufficiale, Kukovec è un nuovo giocatore della Fiorentina
09 gennaio 2018 13:53
Colpo della Fiorentina, preso Kukovec. Attaccante classe 2001 del Maribor, costato 800 mila euro
04 gennaio 2018 04:41
Archivio