Kukovec, contratto depositato in Lega: riscatto obbligatorio per la Fiorentina fissato a 800mila euro

La Nazione in edicola oggi ricorda che Kukovec è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, Nino Kukovec, giovane attaccante classe 2001 arrivato dal Maribor. Il contratto, dopo il comunicato uffic...

La Nazione in edicola oggi ricorda che Kukovec è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, Nino Kukovec, giovane attaccante classe 2001 arrivato dal Maribor. Il contratto, dopo il comunicato ufficiale del club sloveno, è stato depositato in Lega dalla società viola. Un’operazione a titolo temporaneo, come si legge sul sito della Lega: negli accordi sarebbe stato inserito anche un riscatto obbligatorio per i viola, da circa 800 mila euro.