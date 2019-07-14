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La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic

Termina 6-1 l'amichevole Fiorentina-Real Vicenza a Moena della squadra allenata da mister Bigica con le reti di: Gabriele Gori, Marco Marozzi, Spalluto, Simic, Kukovec e di nuovo Renato Simic.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 19:07
La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic -
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Moena 2019
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Termina 6-1 l'amichevole Fiorentina-Real Vicenza a Moena della squadra allenata da mister Bigica con le reti di: Gabriele Gori, Marco Marozzi, Spalluto, Simic, Kukovec e di nuovo Renato Simic.

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