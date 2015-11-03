Notizie Moena 2019 Fiorentina

Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..
20 luglio 2019 23:48
Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra
20 luglio 2019 14:11
Bigica: "Oggi era dura contro un avversario più esperto. I miei ragazzi non hanno tradito, sono mancati.."
17 luglio 2019 23:28
Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..
17 luglio 2019 22:02
ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari
17 luglio 2019 00:12
La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic
14 luglio 2019 19:07
Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi
14 luglio 2019 17:50
Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."
13 luglio 2019 22:36
ACF, domani la Fiorentina giocherà l'amichevole contro la Real Vicenza alle ore 17 a Moena
13 luglio 2019 21:20
Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula
13 luglio 2019 01:07
Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi
12 luglio 2019 18:19
ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec
12 luglio 2019 17:16
Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?
12 luglio 2019 15:29
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato
12 luglio 2019 11:54
Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."
11 luglio 2019 14:43
Montella: "In ritiro a Moena si lavora bene, i ragazzi sono bravi anche fuori dal campo"
10 luglio 2019 22:17
Vlahovic: "In allenamento arrivo per primo e vado via per ultimo. Chiesa per me è un modello"
10 luglio 2019 21:41
Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti
10 luglio 2019 18:23
Dainelli: "Ho fatto il viaggio con Barone ed è stata una piacevole scoperta. Il gol più bello..."
10 luglio 2019 18:11
Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa
10 luglio 2019 10:48
Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."
09 luglio 2019 23:39
Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"
06 luglio 2019 18:31
Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma
05 luglio 2019 21:47
Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...
05 luglio 2019 20:27
Ecco la lista dei giocatori che andrà in ritiro a Moena. Presenti anche Bangu e Salifu
02 luglio 2019 22:43
Programma Fiorentina: da dopo domani i calciatori saranno al centro sportivo. A Moena la prima gara
01 luglio 2019 10:42
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