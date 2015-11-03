Labaro Viola

Notizie Moena 2019 Fiorentina

Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..

20 luglio 2019 23:48

Probabile formazione: Fiorentina-Benevento, torna Thereau in attacco a sinistra

20 luglio 2019 14:11

Bigica: "Oggi era dura contro un avversario più esperto. I miei ragazzi non hanno tradito, sono mancati.."

17 luglio 2019 23:28

Amichevole, Fiorentina-Bari 0-0. Due legni colpiti dai pugliesi. I baby viola poco pericolosi..

17 luglio 2019 22:02

ACF, la Fiorentina svolgerà un solo allenamento a Moena. Alle 17 la sfida con il Bari

17 luglio 2019 00:12

La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic

14 luglio 2019 19:07

Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi

14 luglio 2019 17:50

Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."

13 luglio 2019 22:36

ACF, domani la Fiorentina giocherà l'amichevole contro la Real Vicenza alle ore 17 a Moena

13 luglio 2019 21:20

Vitor Hugo al passo d'addio. Trattativa ai dettagli col Besiktas. La formula

13 luglio 2019 01:07

Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi

12 luglio 2019 18:19

ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec

12 luglio 2019 17:16

Veretout ha abbandonato il ritiro di Moena per dirigersi a Firenze o proseguire verso Milano?

12 luglio 2019 15:29

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato

12 luglio 2019 11:54

Sottil: "Ho bisogno di giocare alla mia età. A Pescara ho lasciato un bel ricordo. Montella.."

11 luglio 2019 14:43

Montella: "In ritiro a Moena si lavora bene, i ragazzi sono bravi anche fuori dal campo"

10 luglio 2019 22:17

Vlahovic: "In allenamento arrivo per primo e vado via per ultimo. Chiesa per me è un modello"

10 luglio 2019 21:41

Moena, Barone assiste alla prima partita amichevole della viola insieme ai tifosi allo stadio Benatti

10 luglio 2019 18:23

Dainelli: "Ho fatto il viaggio con Barone ed è stata una piacevole scoperta. Il gol più bello..."

10 luglio 2019 18:11

Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa

10 luglio 2019 10:48

Ceccherini: "Giusto avere più calciatori toscani nella Fiorentina. Idea di Commisso da apprezzare.."

09 luglio 2019 23:39

Commenti dei tifosi viola al ritiro a Moena contro Veretout: "Cosa sei venuto a fare?"

06 luglio 2019 18:31

Moena, domani mattina partenza in treno per la squadra di Montella. Il programma

05 luglio 2019 21:47

Di Marzio, oggi Veretout e l'agente Giuffredi si sono visti. Il giocatore andrà a Moena ma...

05 luglio 2019 20:27

Ecco la lista dei giocatori che andrà in ritiro a Moena. Presenti anche Bangu e Salifu

02 luglio 2019 22:43

Programma Fiorentina: da dopo domani i calciatori saranno al centro sportivo. A Moena la prima gara

01 luglio 2019 10:42

ACF, ecco gli orari e il programma del ritiro a Moena. La Fiorentina disputerà quattro amichevoli

20 giugno 2019 17:51

Archivio

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