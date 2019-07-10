Vlahovic: "In allenamento arrivo per primo e vado via per ultimo. Chiesa per me è un modello"

Dusan Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina è stato intervistato dopo la vittoria per 21-0 nell'amichevole contro il Team Val di Fassa.Quali sono state le impressioni in ritiro e della prima amichev...

Dusan Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina è stato intervistato dopo la vittoria per 21-0 nell'amichevole contro il Team Val di Fassa.

Quali sono state le impressioni in ritiro e della prima amichevole?

"Questo ritiro è importante perché dobbiamo prepararci atleticamente e queste amichevoli sono fondamentali per la nostra preparazione. Mi devo allenare bene, sono qui per giocare".

Quale è il tuo atteggiamento in allenamento?

"Io arrivo per primo e vado via per ultimo perché se vuoi diventare un vero calciatore devi lavorare più degli altri. Io faccio sempre così, è il mio stile".

Come ricambierai l'affetto dei tifosi viola e che obiettivo hai?

"Sono molto contento quando i tifosi ti applaudono. Mi dispiace perché l'anno scorso non potevamo fare qualcosa in più. Mi auguro che nel prossimo campionato faremo molto meglio e con più voglia. Voglio ringraziare i tifosi viola perché sono fenomenali. Chiesa per me è un modello. Tutti vogliamo diventare come lui".