Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi
Ecco il programma di domani sabato 13 luglio a Moena della Fiorentina:Nel del Centro Sportivo “C.Benatti” ci saranno due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle 17:00.Alle 16:00, all’interno del...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 18:19
Ecco il programma di domani sabato 13 luglio a Moena della Fiorentina:
Nel del Centro Sportivo “C.Benatti” ci saranno due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle 17:00.
Alle 16:00, all’interno del Fiorentina Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una sessione di foto e autografi con 2 giocatori viola.
Alle 21:00, una parte di calciatori viola parteciperà alla serata organizzata all’InViola Fan Village.