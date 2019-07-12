Labaro Viola

Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi

Ecco il programma di domani sabato 13 luglio a Moena della Fiorentina:Nel del Centro Sportivo “C.Benatti” ci saranno due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle 17:00.Alle 16:00, all’interno del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 18:19
Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi -
News
Tifosi
Programma
Moena 2019
Condividi

Ecco il programma di domani sabato 13 luglio a Moena della Fiorentina:

Nel del Centro Sportivo “C.Benatti” ci saranno due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle 17:00.

Alle 16:00, all’interno del Fiorentina Store dell’InViola Fan Village, si svolgerà una sessione di foto e autografi con 2 giocatori viola.

Alle 21:00, una parte di calciatori viola parteciperà alla serata organizzata all’InViola Fan Village.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok