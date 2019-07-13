Ceccherini: "Siamo molto giovani, il tour americano ci metterà alla prova. La stima della proprietà.."

Il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha rilasciato un'intervista al TGR Rai Toscana. In merito al ritiro appena terminato a Moena ha dichiarato: "Il Tour negli States sicuramente sarà u...

Il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha rilasciato un'intervista al TGR Rai Toscana. In merito al ritiro appena terminato a Moena ha dichiarato: "Il Tour negli States sicuramente sarà una bellissima esperienza per tutti, per molti di noi sarà il primo torneo importante a livello internazionale: vogliamo fare il massimo. Siamo molto giovani, mancano i nazionali, dobbiamo trovare la quadratura giusta, ma ci siamo impegnati tutti e lavorato molto bene. La stima della proprietà? Posso solo ringraziarli per quanto hanno detto Barone e Commisso, ancora non ho dimostrato tutto quello che so di poter dare, mi auguro di farlo quest'anno. Entusiasmo ritrovato? Sono convinto che dobbiamo essere un gruppo unico con la società e i tifosi. Così le cose verranno più facilmente perché i momenti di difficoltà ci saranno".