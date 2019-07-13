ACF, domani la Fiorentina giocherà l'amichevole contro la Real Vicenza alle ore 17 a Moena
Questo è il programma di domani della Fiorentina a Moena: alle ore 10 all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti” si svolgerà un’unica sessione di allenamento.Alle ore 17 la viola scenderà in campo pe...
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 21:20
Questo è il programma di domani della Fiorentina a Moena: alle ore 10 all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti” si svolgerà un’unica sessione di allenamento.
Alle ore 17 la viola scenderà in campo per la seconda amichevole contro la Real Vicenza che milita in Serie C.
Fonte: Violachannel