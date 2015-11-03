Notizie Real Vicenza Fiorentina

Jovic si prende subito la Fiorentina e cala il poker. Finisce 7-0 contro la Real Vicenza
12 luglio 2022 19:00
Mancone, Real Vicenza: "Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell'elite italiana"
12 luglio 2022 12:30
La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic
14 luglio 2019 19:07
Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi
14 luglio 2019 17:50
ACF, domani la Fiorentina giocherà l'amichevole contro la Real Vicenza alle ore 17 a Moena
13 luglio 2019 21:20
(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Real Vicenza 11-0
20 luglio 2018 19:58
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20 luglio 2018 17:25
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