SEGUI SU LABAROVIOLA IL LIVE DI FIORENTINA-REAL VICENZA

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Fiorentina-Real Vicenza  11-019.15 Finisce 11-041' L'undici a zero è un gol fortunoso. Autorete per Sullivan37' Altro gol viola, bella rete di Meli16' Bel gol di prepotenza di Meli che tiene palla di...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
20 luglio 2018 17:25
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Fiorentina-Real Vicenza  11-0

19.15 Finisce 11-0

41' L'undici a zero è un gol fortunoso. Autorete per Sullivan

37' Altro gol viola, bella rete di Meli

16' Bel gol di prepotenza di Meli che tiene palla di forza e la scaglia in porta con un destro molto potente

10' Rete di Vlahovic dopo un'azione insistita di Thereau

18.30 Inizia il secondo tempo

43' Bell'inserimento di Sottil su assist di Meli che realizza il 7-0

36' Altro gol per la Fiorentina, è freddo in area di rigore Ceccherini

33' Bella azione di Sottil, il rimorchio perfetto per Meli che appoggia in rete

32' Altro grande corner battuto da Cristoforo e bella incornata di Vlahovic per il 4-0

26' Tris Fiorentina, bell'azione di Beloko che appoggia poi a Vlahovic che davanti alla porta resta freddo

24' Gol di testa di Hristov sul bel calcio d'angolo battuto da Cristoforo

15' Montiel porta in vantaggio la Fiorentina, bella accelerazione con sinistra forte e rasoterra che si insacca

17.00 Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Ceccherini, Hristov, Hancko, Cristoforo, Meli, Beloko, Montiel, Sottil, Vlahovic. A disp.: Ghidotti, Brancolini, Diks, Olivera, Benassi, Baez, Thereau. All.: Pioli.

Real Vicenza (4-3-3): Ikonomopolous, Palmasto, Victoria, Ibrahmkadic, Mc Ivor, Koumalatsios, Stavrianos, Da Silva, Hakulandaba, Massari, Contini. A disp.: Martinez, Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, De Leonardis, Cuni, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Adamakis, Touretzoglu, Fasteen, Cuello, Lopez. All.: Chalmers.

Arbitro: Dondola Nicola della sezione di Cormons.
Assistenti: Lazzaroni e Ferrari.

16.50: amici di Labaroviola benvenuti alla cronaca live di Fiorentina-Real Vicenza, un saluto da Lorenzo Bigiotti

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