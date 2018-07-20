SEGUI SU LABAROVIOLA IL LIVE DI FIORENTINA-REAL VICENZA

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Fiorentina-Real Vicenza 11-019.15 Finisce 11-041' L'undici a zero è un gol fortunoso. Autorete per Sullivan37' Altro gol viola, bella rete di Meli16' Bel gol di prepotenza di Meli che tiene palla di...
Fiorentina-Real Vicenza 11-0
19.15 Finisce 11-0
41' L'undici a zero è un gol fortunoso. Autorete per Sullivan
37' Altro gol viola, bella rete di Meli
16' Bel gol di prepotenza di Meli che tiene palla di forza e la scaglia in porta con un destro molto potente
10' Rete di Vlahovic dopo un'azione insistita di Thereau
18.30 Inizia il secondo tempo
43' Bell'inserimento di Sottil su assist di Meli che realizza il 7-0
36' Altro gol per la Fiorentina, è freddo in area di rigore Ceccherini
33' Bella azione di Sottil, il rimorchio perfetto per Meli che appoggia in rete
32' Altro grande corner battuto da Cristoforo e bella incornata di Vlahovic per il 4-0
26' Tris Fiorentina, bell'azione di Beloko che appoggia poi a Vlahovic che davanti alla porta resta freddo
24' Gol di testa di Hristov sul bel calcio d'angolo battuto da Cristoforo
15' Montiel porta in vantaggio la Fiorentina, bella accelerazione con sinistra forte e rasoterra che si insacca
17.00 Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Ceccherini, Hristov, Hancko, Cristoforo, Meli, Beloko, Montiel, Sottil, Vlahovic. A disp.: Ghidotti, Brancolini, Diks, Olivera, Benassi, Baez, Thereau. All.: Pioli.
Real Vicenza (4-3-3): Ikonomopolous, Palmasto, Victoria, Ibrahmkadic, Mc Ivor, Koumalatsios, Stavrianos, Da Silva, Hakulandaba, Massari, Contini. A disp.: Martinez, Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, De Leonardis, Cuni, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Adamakis, Touretzoglu, Fasteen, Cuello, Lopez. All.: Chalmers.
Arbitro: Dondola Nicola della sezione di Cormons.
Assistenti: Lazzaroni e Ferrari.
16.50: amici di Labaroviola benvenuti alla cronaca live di Fiorentina-Real Vicenza, un saluto da Lorenzo Bigiotti