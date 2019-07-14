Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi
Finisce il primo tempo dell'amichevole Fiorentina-Real Vicenza nella stadio "Cesari Benatti" di Moena. La sfida inizia con il vantaggio del Vicenza grazie allo splendido gol al 7' di Barrazza da 30 me...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 17:50
Finisce il primo tempo dell'amichevole Fiorentina-Real Vicenza nella stadio "Cesari Benatti" di Moena. La sfida inizia con il vantaggio del Vicenza grazie allo splendido gol al 7' di Barrazza da 30 metri che sorprende il portiere viola Ghidotti fuori dai pali. Pareggia la Fiorentina al 21' con il gol dell'attaccante ex Livorno Gabriele Gori. Sorpasso della viola al 37' con il gol di Marco Marozzi su assist di Gori.