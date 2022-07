Mancone, Real Vicenza: “Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell’elite italiana”

Parlando della prima amichevole della Fiorentina contro il Real Vicenza nel corso del ritiro di Moena 2022′, in programma quest’oggi allo stadio Benatti,Labaroviola ha contattato in esclusiva Davide Mancone, tecnico della rappresentativa veneta.

Buongiorno Davide, il vostro è un progetto molto particolare nel panorama calcistico. Ce lo racconti?

“I colori sociali sono ancora il bianco e il rosso, come ai tempi belli della Lega Pro. Ma quel Real Vicenza, oggi, non esiste più. Ne esiste un altro, che ha la medesima denominazione ma una missione diversa, quasi filantropica: non più scalare classifiche, campionati, divisioni, ma consentire a chi non ha un contratto di posizionarsi sotto lo sguardo di direttori sportivi, allenatori, scout. Solo che non scenderà in campo una rosa affiatata da anni di cameratismo. Anche perché una rosa, in effetti, non c’è: dal 2015 il Real, club nato appena cinque anni prima dalla fusione di tre realtà locali e capace in un batter di ciglia di issarsi sino al calcio professionistico, ha sciolto la prima squadra lasciando in vita soltanto il settore giovanile. Il tutto sotto la guida vigile del patron Sannazzaro”.

Qual’è il livello medio dei calciatori su cui andate ad operare?

“Il nostro livello di gruppo si attesta al pari di un club importante di Eccellenza, con alcuni cardini che possono dire la sua in una media serie D. Il metodo? Diciamo che la maggiore peculiarità sta nell’assemblare calciatori che arrivano da tutto il mondo. Abbiamo un team di reclutamento di prim’ordine e tutto è calcolato al millimetro”.

Che sensazione fa affrontare la Fiorentina?

“Un profondo orgoglio, una vetrina per tutti quei ragazzi che vivono col sogno di giocare nel calcio professionistico. Queste sono giornate da cogliere al volo per tutti i nostri tesserati. La Fiorentina ha iniziato un percorso virtuoso che la pone verso le vette del campionato di serie A”.

Davide sei stato un calciatore dal passato importante, a quale calciatore viola senti di assomigliare?

“Ero un terzinaccio devo ammettere (ride ndr.), ho avuto però l’opportunità di giocare la massima serie scozzese con gli Hearts of Mithlothian. Mancino naturale ma pensavo più che altro a curare la fase difensiva”.

Come Biraghi?

“Cristiano ha grande spinta sulla fascia, ma se devo trovare una similitudine devo dire che mi piaceva calciare tagliato e in modo insidioso come lui”.

Marco Collini

