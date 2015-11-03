Notizie Amichevole Fiorentina Fiorentina

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Formazione Fiorentina contro il Grosseto: gioca Christensen, torna Quarta, finalmente Colpani

05 agosto 2024 19:10

Formazione Fiorentina contro il Montpellier: Pongracic out, Parisi titolare, Ikonè e Sottil davanti

04 agosto 2024 18:35

Amichevole, sei reti ai dilettanti del Grassina. Bene Ghezzal e Boa. La cronaca

15 ottobre 2019 18:58

Domani alle 15 presso il C.T. Coverciano amichevole col Grassina Calcio. L'evento..

14 ottobre 2019 14:51

ACF, sabato la Fiorentina giocherà un amichevole contro l'Empoli alle ore 19 allo stadio Castellani

02 settembre 2019 11:10

ACF, domani la Fiorentina giocherà l'amichevole contro la Real Vicenza alle ore 17 a Moena

13 luglio 2019 21:20

CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel

11 luglio 2019 13:47

Probabile formazione della prima amichevole estiva della Fiorentina con il Team Val di Fassa

10 luglio 2019 10:48

Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30

13 agosto 2018 10:54

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