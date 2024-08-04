Formazione Fiorentina contro il Montpellier: Pongracic out, Parisi titolare, Ikonè e Sottil davanti

Il difensore croato lasciato fuori a scopo precauzionale, al suo posto Comuzzo insieme a Biraghi e Ranieri. Tutte le scelte di formazione di mister Raffaele Palladino

La Fiorentina torna in campo al Viola Park per disputare una nuova amichevole dopo la tournée in Inghilterra. Per affrontare i francesi del Montpellier, club che milita nella Ligue1, il mister Raffaele Palladino si affida al giovane Comuzzo per sostituire Pongracic, che non sarà della partita a scopo precauzionale dopo l'infortunio contro l'Hull City. A centrocampo viene riproposta la coppia Barak-Mandragora mentre in attacco cambiano gli interpreti a sostegno di Kean: ci saranno Ikonè e Sottil.

Modulo 3-4-2-1: Terracciano, Biraghi, Ranieri, Comuzzo, Parisi, Mandragora, Barak, Dodo, Sottil, Kean, Ikonè.

ALLE 19 IL FISCHIO D'INIZIO DI FIORENTINA-MONTPELLIER

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