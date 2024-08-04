Fiorentina-Montpellier, alle 19 il fischio d'inizio per il test prestagionale: possibilità Colpani dal 1'

La Fiorentina andrà in scena al Viola Park per il test prestagionale contro il Montpellier. Colpani possibile esordio in maglia viola

Questa sera alle 19, presso lo stadio Curva Fiesole al Viola Park, la Fiorentina sarà protagonista di uno dei test prestagionali previsti. Gli uomini guidati da Palladino affronteranno il Montpellier, in una partita cruciale per affinare i nuovi schemi tattici in preparazione della stagione 2024/25 e dei preliminari di Conference League. Sarà anche un'opportunità per i nuovi acquisti di integrarsi meglio, con particolare attenzione su Moise Kean, che guiderà l'attacco. Riflettori puntati anche sul Flaco Colpani, che potrebbe partire titolare, debuttando così con la maglia viola. Sottil potrebbe supportarlo dietro Kean, mentre Mandragora e Bianco saranno in mezzo al campo. Sulle fasce agiranno Biraghi e Dodò, con la difesa formata da Pongracic, Ranieri e Kayode. Terracciano difenderà la porta della Fiorentina, nonostante le voci su un suo possibile trasferimento.

Da Genova confermano: “Gudmundsson spinge per andare alla Fiorentina. Va a guadagnare il doppio”

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