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ACF, sabato la Fiorentina giocherà un amichevole contro l'Empoli alle ore 19 allo stadio Castellani

ACF Fiorentina comunica che sabato 7 settembre alle ore 19.00, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, la viola giocherà un amichevole contro l’Empoli.Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 11:10
ACF, sabato la Fiorentina giocherà un amichevole contro l'Empoli alle ore 19 allo stadio Castellani -
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ACF Fiorentina comunica che sabato 7 settembre alle ore 19.00, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, la viola giocherà un amichevole contro l’Empoli.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla sfida.

Fonte: Violachannel

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