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Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30

Come riportato da amarantomagazine.it giovedì 23 Agosto la Fiorentina giocherà ad Arezzo ore 20.30 contro i padroni di casa al comunale per rafforzare i buoni rapporti tra le società. Altro test utile...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2018 10:54
Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30 -
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Come riportato da amarantomagazine.it giovedì 23 Agosto la Fiorentina giocherà ad Arezzo ore 20.30 contro i padroni di casa al comunale per rafforzare i buoni rapporti tra le società. Altro test utile per la compagine gigliata in vista della stagione.

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