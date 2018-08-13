Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30
Come riportato da amarantomagazine.it giovedì 23 Agosto la Fiorentina giocherà ad Arezzo ore 20.30 contro i padroni di casa al comunale per rafforzare i buoni rapporti tra le società. Altro test utile...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2018 10:54
Come riportato da amarantomagazine.it giovedì 23 Agosto la Fiorentina giocherà ad Arezzo ore 20.30 contro i padroni di casa al comunale per rafforzare i buoni rapporti tra le società. Altro test utile per la compagine gigliata in vista della stagione.