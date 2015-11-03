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Notizie Arezzo Fiorentina

Scontri tra tifosi del Napoli e quelli della Roma nell'autogrill dove è morto Sandri. Autostrada bloccata

08 gennaio 2023 15:11

Nazione, Kayode è il futuro della Fiorentina: il terzino è stato soffiato al Parma 

03 dicembre 2022 09:45

Benassi fa tripletta, può restare alla Fiorentina? Pradè stoppa tutti: "Parlato chiaro con lui, andrà via"

01 dicembre 2022 20:53

Ad Arezzo brilla Benassi, tripletta per il giocatore fuori rosa. Finisce 1-4, il racconto della partita viola

01 dicembre 2022 16:54

FORM.UFFICIALE, KAYODE TERZINO DESTRO, BIANCO REGISTA, AMATUCCI CON CABRAL

01 dicembre 2022 14:11

Stasera l'amichevole della Fiorentina con l'Arezzo, Italiano vuole testare giocatori della Primavera

01 dicembre 2022 12:46

Cerci, una barzelletta che continua, fuori rosa dall'Arezzo. Rissa con detonatore in allenamento

27 marzo 2021 10:19

Cerci: "Un rapporto di odio e amore con i tifosi viola ma alla fine..."

29 ottobre 2020 13:31

Gabriele Gori ancora a segno con la maglia dell'Arezzo: e sono cinque!

10 novembre 2019 20:46

Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate"

03 ottobre 2019 13:53

TMW, Gori ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Potrebbe andare in prestito all'Arezzo

02 settembre 2019 21:50

Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo

02 settembre 2019 21:21

Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"

17 agosto 2019 19:12

Ranocchia: "Una notte il presidente mi chiamò e mi disse che ero venduto alla Fiorentina"

23 febbraio 2019 13:38

Fiorentina su Basit, centrocampista '99 dell'Arezzo. Ci sono anche Juve e Inter

22 dicembre 2018 12:51

Eysseric + Veretout e la Fiorentina va: 1-2 ad Arezzo in memoria di Bruno Beatrice

22 agosto 2018 22:36

Pioli per l'Arezzo prova la Fiorentina anti Chievo, gioca Eysseric, tribuna per Pjaca e Mirallas

22 agosto 2018 20:40

Stasera ore 21.00 in campo contro l'Arezzo. Mirallas titolare. A centrocampo spazio a Gerson. Questa la probabile formazione...

22 agosto 2018 09:39

CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti...

21 agosto 2018 09:32

Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30

13 agosto 2018 10:54

UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza

13 luglio 2018 17:58

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