Notizie Arezzo Fiorentina

Scontri tra tifosi del Napoli e quelli della Roma nell'autogrill dove è morto Sandri. Autostrada bloccata
08 gennaio 2023 15:11
Nazione, Kayode è il futuro della Fiorentina: il terzino è stato soffiato al Parma
03 dicembre 2022 09:45
Benassi fa tripletta, può restare alla Fiorentina? Pradè stoppa tutti: "Parlato chiaro con lui, andrà via"
01 dicembre 2022 20:53
Ad Arezzo brilla Benassi, tripletta per il giocatore fuori rosa. Finisce 1-4, il racconto della partita viola
01 dicembre 2022 16:54
FORM.UFFICIALE, KAYODE TERZINO DESTRO, BIANCO REGISTA, AMATUCCI CON CABRAL
01 dicembre 2022 14:11
Stasera l'amichevole della Fiorentina con l'Arezzo, Italiano vuole testare giocatori della Primavera
01 dicembre 2022 12:46
Cerci, una barzelletta che continua, fuori rosa dall'Arezzo. Rissa con detonatore in allenamento
27 marzo 2021 10:19
Cerci: "Un rapporto di odio e amore con i tifosi viola ma alla fine..."
29 ottobre 2020 13:31
Gabriele Gori ancora a segno con la maglia dell'Arezzo: e sono cinque!
10 novembre 2019 20:46
Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate"
03 ottobre 2019 13:53
TMW, Gori ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Potrebbe andare in prestito all'Arezzo
02 settembre 2019 21:50
Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo
02 settembre 2019 21:21
Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"
17 agosto 2019 19:12
Ranocchia: "Una notte il presidente mi chiamò e mi disse che ero venduto alla Fiorentina"
23 febbraio 2019 13:38
Fiorentina su Basit, centrocampista '99 dell'Arezzo. Ci sono anche Juve e Inter
22 dicembre 2018 12:51
Eysseric + Veretout e la Fiorentina va: 1-2 ad Arezzo in memoria di Bruno Beatrice
22 agosto 2018 22:36
Pioli per l'Arezzo prova la Fiorentina anti Chievo, gioca Eysseric, tribuna per Pjaca e Mirallas
22 agosto 2018 20:40
Stasera ore 21.00 in campo contro l'Arezzo. Mirallas titolare. A centrocampo spazio a Gerson. Questa la probabile formazione...
22 agosto 2018 09:39
CdS, domani ore 21 amichevole ad Arezzo. Dubbio Pjaca-Mirallas, il costo dei biglietti...
21 agosto 2018 09:32
Giovedì 23 Agosto amichevole contro l’Arezzo alle 20.30
13 agosto 2018 10:54
UFFICIALE, Mosti e Cerofolini via in prestito ad Arezzo e Cosenza
13 luglio 2018 17:58
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