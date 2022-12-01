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FORM.UFFICIALE, KAYODE TERZINO DESTRO, BIANCO REGISTA, AMATUCCI CON CABRAL

Prima amichevole della Fiorentina di scena ad Arezzo, le scelte di Italiano che punta su tanti giovani della Primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 14:11
FORM.UFFICIALE, KAYODE TERZINO DESTRO, BIANCO REGISTA, AMATUCCI CON CABRAL - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Arthur Cabral (ACF Fiorentina)

Fiorentina di scena ad Arezzo per la prima amichevole della sosta, questa la formazione ufficiale:

Terracciano, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Benassi, Maleh, Saponara, Amatucci, Cabral

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