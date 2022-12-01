Repubblica, rinnovo Castrovilli, la Fiorentina gli aveva offerto circa 2 milioni, poi lo stand-by

La fumata bianca per il rinnovo di Castrovilli era vicina, poi l'infortunio

Scrive Repubblica, prima dell'infortunio con il Venezia, a Gaetano Castrovilli la Fiorentina aveva offerto 2 milioni di euro a stagione o forse qualcosa in più. La fumata bianca era vicina ma poi Castrovilli si è infortunato ed i discorsi si sono interrotti.

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