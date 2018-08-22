Eysseric + Veretout e la Fiorentina va: 1-2 ad Arezzo in memoria di Bruno Beatrice

È una Fiorentina alla francese quella vista in campo ad Arezzo nell’amichevole contro i padroni di casa, ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Chievo. Gara in memoria del compianto Br...

È una Fiorentina alla francese quella vista in campo ad Arezzo nell’amichevole contro i padroni di casa, ultimo test prima dell’esordio in campionato contro il Chievo. Gara in memoria del compianto Bruno Beatrice.

La cronaca: All’11 Simeone trova il goal ma viene fermato dal fuorigioco. Un goal dunque per tempo con Eysseric che ben riceve un assist di Gerson (uno dei migliori) e da fuori area con il sinistro trova il fondo del sacco al 29’ del primo tempo. Nella ripresa dopo le consuete girandole di cambi che porteranno la Fiorentina a cambiare undici undicesimi della formazione iniziale, non accade sostanzialmente niente fino al 75’ quando, a seguito di un fallo di mano è Veretout a presentarsi sul dischetto. Rete del 0-2 e partita in discesa. Il doppio vantaggio dura poco però perché all’82 l’Arezzo accorcia con Persano: buona incursione e Dragowski infilato. Non succede sostanzialmente più niente e la gara si chiude sull’1-2.

Gabriele Caldieron

Fonte immagine: ACF FIORENTINA