Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo
Ecco il comunicato della società dell'Arezzo: "La Società Sportiva Arezzo comunica di aver trovato l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante ex Livorno G...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 21:21
Ecco il comunicato della società dell'Arezzo: "La Società Sportiva Arezzo comunica di aver trovato l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante ex Livorno Gabriele Gori".