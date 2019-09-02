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Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo

Ecco il comunicato della società dell'Arezzo: "La Società Sportiva Arezzo comunica di aver trovato l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante ex Livorno G...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 21:21
Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco il comunicato della società dell'Arezzo: "La Società Sportiva Arezzo comunica di aver trovato l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante ex Livorno Gabriele Gori".

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