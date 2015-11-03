Notizie Gori Fiorentina

È addio tra Gori e la Fiorentina: il centravanti del vivaio viola a titolo definitivo all'Avellino
28 agosto 2023 15:45
Nazione, l'Arezzo torna sulle tracce di Gori. Potrebbe essere la piazza ideale per il rilancio
15 giugno 2023 16:00
Gori: "Ho rinnovato con la Fiorentina, ma la Reggina ha il riscatto. Ora penso solo a far bene qui"
26 settembre 2022 17:15
TMW, Reggina in pole per Gori, scavalcato l'Ascoli. Raggiungerebbe Agostinelli, Pierozzi e Dutu
25 luglio 2022 17:17
Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare
15 marzo 2022 10:39
Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica
24 gennaio 2022 19:10
Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"
22 novembre 2021 10:56
Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"
29 ottobre 2021 18:20
Bucciantini: "Cedere Vlahovic a gennaio sarebbe poco ambizioso. Va tenuto e ripreso Gabriele Gori"
28 ottobre 2021 13:45
Gori: "Il mio sogno è essere il centravanti della Fiorentina. A Cosenza sono partito bene"
08 ottobre 2021 19:50
Gori: "È una Serie B tosta, voglio la doppietta a Perugia. Modulo? Non ho preferenze"
14 settembre 2021 21:41
Sky Sport, Gori potrebbe ripartire in prestito: è in cima alla lista del Cosenza
04 agosto 2021 00:46
Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena
23 giugno 2021 13:21
Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"
05 dicembre 2020 21:23
Gori, grazie ai suoi goal la Fiorentina vola in testa al campionato under 17
14 ottobre 2020 10:48
Gori: "Ho scelto Vicenza per la storia del club. La trattativa? Ci ho messo un paio d'ore per dire sì.."
03 settembre 2020 19:04
Ufficiale, Gabriele Gori lascia la Fiorentina, va in prestito al Vicenza. Il comunicato del club viola
01 settembre 2020 21:07
Tmw, il giovane Gori va in prestito in serie B al Vicenza. Trattativa ai dettagli
01 settembre 2020 13:45
L'attaccante Gabriele Gori della Fiorentina è vicino al Perugia in Serie C
21 agosto 2020 21:54
Gori: "Fiorentina su Scamacca? Non riesco a capire perchè prendono punte giovani essendoci io"
20 novembre 2019 11:36
Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate"
03 ottobre 2019 13:53
TMW, Gori ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Potrebbe andare in prestito all'Arezzo
02 settembre 2019 21:50
Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo
02 settembre 2019 21:21
TMW, duello ligure tra Entella e Spezia per Gori. La Fiorentina lo cede solo in prestito
27 agosto 2019 23:57
La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic
14 luglio 2019 19:07
Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori
06 luglio 2019 18:56
Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."
22 giugno 2019 18:42
Convocati U20, Gori e Ranieri al Mondiale di categoria. La kermesse al via il 23 Maggio..
15 maggio 2019 00:04
Livorno, Gori: "Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità"
23 aprile 2019 20:26
Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..
15 gennaio 2019 21:38
Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."
19 dicembre 2018 13:55
Ag. Gori e Ranieri: "A Foggia per crescere, hanno avuto subito un ottimo impatto"
25 luglio 2018 13:03
Gori si presenta e timbra subito contro il Parma: "Foggia piazza calda come Firenze"
21 luglio 2018 20:30
UFFICIALE: Gori e Ranieri al Foggia a titolo temporaneo
16 luglio 2018 09:54
Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori
15 luglio 2018 10:00
Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti"
14 luglio 2018 09:29
Sottil, Gori e Ghidotti si godono il centro di Moena durante il giorno libero
13 luglio 2018 12:31
Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo
12 luglio 2018 23:38
Pedullà: "Per Pasalic un altro paio di giorni. Gori al Foggia è più di un'idea. Eysseric verrà ceduto"
12 luglio 2018 15:02
Arrivano conferme dall'agente di Gori: "Arrivate offerte, valuteremo la migliore opzione"...
10 luglio 2018 14:56
Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro
11 giugno 2018 08:58
Probabile formazione Fiorentina Primavera: Maganjic out, gioca Meli. Davanti Gori e Sottil
09 giugno 2018 10:43
Gori segna e prepara il grande salto, su di lui ci sono Avellino e Hellas Verona
06 giugno 2018 18:35
Sottil: "Mio figlio, Cerofolini e Gori sono già pronti per giocarsi un posto in prima squadra"
06 giugno 2018 13:23
PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI
05 giugno 2018 19:32
Fiorentina avanti al 20' del primo tempo. Assist di Sottil, rete di Gori
05 giugno 2018 18:07
Ag. Gori e Ranieri: "Sono cresciuti tanto, Pioli li tiene in considerazione"
04 giugno 2018 12:24
Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto
31 maggio 2018 16:39
Fiorentina-Torino 1-0. Primavera in vantaggio con Gabriele Gori
31 maggio 2018 16:15
Gori: lo vogliono in B, ma la Fiorentina studia un Cutrone bis
28 maggio 2018 09:56
Fiorentina in vantaggio contro il Torino. Al 50' eurogol del solito Gori
26 maggio 2018 16:42
Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini
25 maggio 2018 14:59
Verso Moena. Pioli valuterà con molta attenzione 5 giovani da mettere in squadra. Ecco chi
23 maggio 2018 11:04
Primavera viola: rimonta al Chievo in 10. A segno Gori e Sottil. Fiorentina imbattuta da un girone
22 aprile 2018 12:56
Bergomi: "Gori è tornato a farmi gioire allo stadio. A volte vado a prenderlo alla stazione.."
28 marzo 2018 10:21
Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"
27 marzo 2018 17:26
La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate
27 marzo 2018 09:06
Ag. Gori: "Spero che segua le orme di Cutrone, la Fiorentina ha capito che deve puntare sui giovani"
22 marzo 2018 12:20
Gori: “Stessa media di Cutrone? Penso a dare il massimo. Vorrei andare presto in prima squadra”.
10 marzo 2018 19:45
Ag. Gori: "Gabriele sa segnare in tutti modi, spera di fare qualche presenza in prima squadra. Parleremo con Corvino.."
28 febbraio 2018 19:36
Giovanili: risultati e classifiche aggiornate
20 febbraio 2018 11:31
Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia
15 febbraio 2018 14:57
Gori: "Mi piace molto Torres, io voglio arrivare ai massimi livelli. Hagi si prenderà una rivincita..."
18 gennaio 2018 12:27
Martorelli: "Gori e Ranieri profili da prima squadra, hanno tutto per diventare titolari della Fiorentina. Come Chiesa..."
25 dicembre 2017 15:25
Primavera, solo un pari a Bologna (2-2): Gori-gol non basta, ora la Fiorentina è settima
23 dicembre 2017 16:36
Martorelli: ''Viola, raggiungere l'Europa League sarebbe un miracolo con questa squadra. Gori? E' una vita che fa gol...''
18 ottobre 2017 16:45
Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione
29 settembre 2017 15:40
La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021
24 maggio 2017 00:24
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