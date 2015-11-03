Labaro Viola

Notizie Gori Fiorentina

È addio tra Gori e la Fiorentina: il centravanti del vivaio viola a titolo definitivo all'Avellino

28 agosto 2023 15:45

Nazione, l'Arezzo torna sulle tracce di Gori. Potrebbe essere la piazza ideale per il rilancio

15 giugno 2023 16:00

Gori: "Ho rinnovato con la Fiorentina, ma la Reggina ha il riscatto. Ora penso solo a far bene qui"

26 settembre 2022 17:15

TMW, Reggina in pole per Gori, scavalcato l'Ascoli. Raggiungerebbe Agostinelli, Pierozzi e Dutu

25 luglio 2022 17:17

Lieve miocardite per Gori, attaccante in prestito al Cosenza. Condizioni da monitorare

15 marzo 2022 10:39

Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica

24 gennaio 2022 19:10

Caso su Gori: "In futuro sarà centravanti della Fiorentina. La B lo ha fatto maturare"

22 novembre 2021 10:56

Gori: "Voglio fare più gol possibile. Sogno di essere il capocannoniere, ma prima la salvezza"

29 ottobre 2021 18:20

Bucciantini: "Cedere Vlahovic a gennaio sarebbe poco ambizioso. Va tenuto e ripreso Gabriele Gori"

28 ottobre 2021 13:45

Gori: "Il mio sogno è essere il centravanti della Fiorentina. A Cosenza sono partito bene"

08 ottobre 2021 19:50

Gori: "È una Serie B tosta, voglio la doppietta a Perugia. Modulo? Non ho preferenze"

14 settembre 2021 21:41

Sky Sport, Gori potrebbe ripartire in prestito: è in cima alla lista del Cosenza

04 agosto 2021 00:46

Cremonese e Reggina vogliono Gori. La Fiorentina deciderà dopo il ritiro di Moena

23 giugno 2021 13:21

Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"

05 dicembre 2020 21:23

Gori, grazie ai suoi goal la Fiorentina vola in testa al campionato under 17

14 ottobre 2020 10:48

Gori: "Ho scelto Vicenza per la storia del club. La trattativa? Ci ho messo un paio d'ore per dire sì.."

03 settembre 2020 19:04

Ufficiale, Gabriele Gori lascia la Fiorentina, va in prestito al Vicenza. Il comunicato del club viola

01 settembre 2020 21:07

Tmw, il giovane Gori va in prestito in serie B al Vicenza. Trattativa ai dettagli

01 settembre 2020 13:45

L'attaccante Gabriele Gori della Fiorentina è vicino al Perugia in Serie C

21 agosto 2020 21:54

Gori: "Fiorentina su Scamacca? Non riesco a capire perchè prendono punte giovani essendoci io"

20 novembre 2019 11:36

Gori: "Voglio guadagnarmi la serie B con l'Arezzo a suon di reti segnate"

03 ottobre 2019 13:53

TMW, Gori ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Potrebbe andare in prestito all'Arezzo

02 settembre 2019 21:50

Ufficiale, l'attaccante della viola Gori si trasferisce in prestito a titolo temporaneo all'Arezzo

02 settembre 2019 21:21

TMW, duello ligure tra Entella e Spezia per Gori. La Fiorentina lo cede solo in prestito

27 agosto 2019 23:57

La Fiorentina di mister Bigica vince 6-1 contro la Real Vicenza. Doppietta di Renato Simic

14 luglio 2019 19:07

Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori

06 luglio 2019 18:56

Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."

22 giugno 2019 18:42

Convocati U20, Gori e Ranieri al Mondiale di categoria. La kermesse al via il 23 Maggio..

15 maggio 2019 00:04

Livorno, Gori: "Vogliamo raggiungere la salvezza perché ne abbiamo ancora le possibilità"

23 aprile 2019 20:26

Padalino(All.Foggia)su Gori: "Ha qualità, ma è chiuso da compagni più esperti in attacco. Ranieri invece..

15 gennaio 2019 21:38

Martorelli: "Simeone deve chiedere scusa sinceramente. Gori e Ranieri a Foggia..."

19 dicembre 2018 13:55

Ag. Gori e Ranieri: "A Foggia per crescere, hanno avuto subito un ottimo impatto"

25 luglio 2018 13:03

Gori si presenta e timbra subito contro il Parma: "Foggia piazza calda come Firenze"

21 luglio 2018 20:30

UFFICIALE: Gori e Ranieri al Foggia a titolo temporaneo

16 luglio 2018 09:54

Tuttosport, anche Meli andrà in Serie B a giocare. Lo aspetta il Foggia di Gori

15 luglio 2018 10:00

Pedullà annuncia: "Gori e Ranieri andranno in Serie B al Foggia con la formula del prestito. Firme imminenti"

14 luglio 2018 09:29

Sottil, Gori e Ghidotti si godono il centro di Moena durante il giorno libero

13 luglio 2018 12:31

Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo

12 luglio 2018 23:38

Pedullà: "Per Pasalic un altro paio di giorni. Gori al Foggia è più di un'idea. Eysseric verrà ceduto"

12 luglio 2018 15:02

Arrivano conferme dall'agente di Gori: "Arrivate offerte, valuteremo la migliore opzione"...

10 luglio 2018 14:56

Corriere Dello Sport, Gori il giovane più pronto. Andrà in prestito? Pioli lo valuterà in ritiro

11 giugno 2018 08:58

Probabile formazione Fiorentina Primavera: Maganjic out, gioca Meli. Davanti Gori e Sottil

09 giugno 2018 10:43

Gori segna e prepara il grande salto, su di lui ci sono Avellino e Hellas Verona

06 giugno 2018 18:35

Sottil: "Mio figlio, Cerofolini e Gori sono già pronti per giocarsi un posto in prima squadra"

06 giugno 2018 13:23

PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI

05 giugno 2018 19:32

Fiorentina avanti al 20' del primo tempo. Assist di Sottil, rete di Gori

05 giugno 2018 18:07

Ag. Gori e Ranieri: "Sono cresciuti tanto, Pioli li tiene in considerazione"

04 giugno 2018 12:24

Finale: Fiorentina-Torino 3-0. Primavera in trionfo. Adesso semifinale scudetto

31 maggio 2018 16:39

Fiorentina-Torino 1-0. Primavera in vantaggio con Gabriele Gori

31 maggio 2018 16:15

Gori: lo vogliono in B, ma la Fiorentina studia un Cutrone bis

28 maggio 2018 09:56

Fiorentina in vantaggio contro il Torino. Al 50' eurogol del solito Gori

26 maggio 2018 16:42

Viola non fare lo stesso errore! Quanti giovani hai perso. Da Piccini, a Militari fino a Mancini

25 maggio 2018 14:59

Verso Moena. Pioli valuterà con molta attenzione 5 giovani da mettere in squadra. Ecco chi

23 maggio 2018 11:04

Primavera viola: rimonta al Chievo in 10. A segno Gori e Sottil. Fiorentina imbattuta da un girone

22 aprile 2018 12:56

Bergomi: "Gori è tornato a farmi gioire allo stadio. A volte vado a prenderlo alla stazione.."

28 marzo 2018 10:21

Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"

27 marzo 2018 17:26

La Repubblica, Pioli farà esordire Gori in questa stagione. Seguiti anche Sottil, Lakti e Diakhate

27 marzo 2018 09:06

Ag. Gori: "Spero che segua le orme di Cutrone, la Fiorentina ha capito che deve puntare sui giovani"

22 marzo 2018 12:20

Gori: “Stessa media di Cutrone? Penso a dare il massimo. Vorrei andare presto in prima squadra”.

10 marzo 2018 19:45

Ag. Gori: "Gabriele sa segnare in tutti modi, spera di fare qualche presenza in prima squadra. Parleremo con Corvino.."

28 febbraio 2018 19:36

Giovanili: risultati e classifiche aggiornate

20 febbraio 2018 11:31

Under 19, Gori e Cerofolini convocati per la partita contro la Francia

15 febbraio 2018 14:57

Gori: "Mi piace molto Torres, io voglio arrivare ai massimi livelli. Hagi si prenderà una rivincita..."

18 gennaio 2018 12:27

Martorelli: "Gori e Ranieri profili da prima squadra, hanno tutto per diventare titolari della Fiorentina. Come Chiesa..."

25 dicembre 2017 15:25

Primavera, solo un pari a Bologna (2-2): Gori-gol non basta, ora la Fiorentina è settima

23 dicembre 2017 16:36

Martorelli: ''Viola, raggiungere l'Europa League sarebbe un miracolo con questa squadra. Gori? E' una vita che fa gol...''

18 ottobre 2017 16:45

Fiorentina - Lazio primavera, Bigica schiera Zekhnini tra i titolari. Grande gol di Gori su punizione

29 settembre 2017 15:40

La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021

24 maggio 2017 00:24

Allarme rosso scommesse su Napoli-Frosinone. Ecco cosa è successo e quello che può accadere

17 maggio 2016 10:12

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