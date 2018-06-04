Ag. Gori e Ranieri: "Sono cresciuti tanto, Pioli li tiene in considerazione"

Giocondo Martorelli, agente dei giovani Gori e Ranieri, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Questo il suo pensiero sui giovani talenti di proprietà della Fiorentina: "Hanno fatto un cam...

A cura di Redazione Labaroviola 04 giugno 2018 12:24

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