Ag. Gori e Ranieri: "Sono cresciuti tanto, Pioli li tiene in considerazione"
Giocondo Martorelli, agente dei giovani Gori e Ranieri, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Questo il suo pensiero sui giovani talenti di proprietà della Fiorentina: "Hanno fatto un cam...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 12:24
Giocondo Martorelli, agente dei giovani Gori e Ranieri, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Questo il suo pensiero sui giovani talenti di proprietà della Fiorentina: "Hanno fatto un campionato importantissimo, sono cresciuti tanto. Sono tenuti in considerazione da Pioli. A fine stagione valuteremo insieme a Corvino".