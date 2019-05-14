Convocati U20, Gori e Ranieri al Mondiale di categoria. La kermesse al via il 23 Maggio..
Ci saranno anche i due giovani di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri e Gabriele Gori, rispettivamente in prestito a Foggia e Livorno al Mondiale Under 20 che partirà il 23 maggio in Polonia. I du...
Ci saranno anche i due giovani di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri e Gabriele Gori, rispettivamente in prestito a Foggia e Livorno al Mondiale Under 20 che partirà il 23 maggio in Polonia. I due giocatori sono stati inseriti dal CT Nicolato nella lista dei convocati al ritiro in programma fino al 20 maggio, che poi diventeranno 21 per la competizione internazionale. Tra questi manca il portiere viola Cerofolini, ora in prestito al Bisceglie vittima di un infortunio che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo autunno e per questo indisponibile per il torneo. Ecco la lista completa dei convocati:
Portieri: Carnesecchi (Atalanta BC), Loria (Juventus FC), Plizzari (AC Milan)
Difensori: Bellanova (AC Milan), Buongiorno (Carpi FC 1919), Candela (Genoa CFC), Gabbia (AS Libertas Lucchese 1905), Ranieri (Foggia Calcio), Tripaldelli (FC Crotone)
Centrocampisti: Alberico (TSG 1899 Hoffenheim), Frattesi (Ascoli Calcio 1898 FC)
Attaccanti: Capone (Delfino Pescara 1936), Gori (AS Livorno Calcio), Oliveri (Juventus FC), Pinamonti (Frosinone Calcio), Salcedo (FC Internazionale), Scamacca (US Sassuolo Calcio)
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