Convocati U20, Gori e Ranieri al Mondiale di categoria. La kermesse al via il 23 Maggio..

Ci saranno anche i due giovani di proprietà della Fiorentina Luca Ranieri e Gabriele Gori, rispettivamente in prestito a Foggia e Livorno al Mondiale Under 20 che partirà il 23 maggio in Polonia. I du...

A cura di Redazione Labaroviola 15 maggio 2019 00:04

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