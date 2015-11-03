Labaro Viola

Notizie Convocazioni Mondiale Fiorentina

I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia

03 ottobre 2025 14:19

Convocati U20, Gori e Ranieri al Mondiale di categoria. La kermesse al via il 23 Maggio..

15 maggio 2019 00:04

Archivio

Esplora l'archivio di Convocazioni Mondiale

Sett. 40
Sett. 20