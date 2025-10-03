I convocati in Nazionale - Il solito Moise Kean, ma anche una sorpresa: Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia sbarca in Nazionale assieme al solito Kean

Il Ct della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha reso nota la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 2026. Nell'elenco sono presenti anche Hans Nicolussi Caviglia, alla sua prima esperienza, e Moise Kean.

Le partite che vedranno impegnati i due giocatori viola sono in programma per l'11 e il 14 ottobre, rispettivamente contro Estonia e Israele.

La lista dei convocati in Nazionale

Ecco la lista dei 27 convocati completa:

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario.

Difensori: Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Diego Coppola, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Hans Nicolussi Caviglia, Sandro Tonali.

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni.