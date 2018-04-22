Primavera viola: rimonta al Chievo in 10. A segno Gori e Sottil. Fiorentina imbattuta da un girone

La Fiorentina primavera di Bigica vince in rimonta in trasferta contro il Chievo Verona per 1-2. La squadra viola era rimasta in 10 per l’espulsione diretta di Illanes maturata al tredicesimo minuto....

La Fiorentina primavera di Bigica vince in rimonta in trasferta contro il Chievo Verona per 1-2. La squadra viola era rimasta in 10 per l’espulsione diretta di Illanes maturata al tredicesimo minuto. I clivensi passavano in vantaggio con il goal di Bertagnoli. Sottil, ed infine Gori hanno ribaltato il risultato segnando una rete a testa. La Fiorentina è imbattuta da un girone intero.