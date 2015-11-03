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Notizie Primavera Fiorentina Fiorentina

Galloppa: "Bravo Dodò, positivo anche in allenamento. È abituato a venire in mezzo al campo con armonia"

26 febbraio 2024 16:25

Micheal Kayode: il gioiellino della Primavera, coccolato da Italiano

21 maggio 2023 12:56

Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"

22 luglio 2022 12:51

Marsella, ex all.Giordani: "Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini"

03 febbraio 2021 13:32

Supercoppa Primavera, Atalanta-Fiorentina 3-1, Vorlicky chiude la gara

21 gennaio 2021 19:57

Finale Supercoppa primavera, Atalanta-Fiorentina 1-1, pareggia Agostinelli

21 gennaio 2021 19:18

Rinviate molte partite della Primavera 1. Anche il derby Empoli-Fiorentina

16 ottobre 2020 17:05

La Fiorentina vince 8-0 contro la Primavera, Amrabat, Chiesa e Castrovilli i migliori

29 agosto 2020 21:30

Voci su Gila al posto di Bigìca alla Primavera. Lui ringrazia: "Potrei tornare ma oggi penso alla Pro Vercelli"

26 maggio 2020 22:51

Sorride la Primavera, 2-0 al Cagliari. Koffi incanta. Il tabellino

14 dicembre 2019 13:41

Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."

15 settembre 2019 21:29

UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF

01 agosto 2019 22:11

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

09 marzo 2019 19:45

La Fiorentina primavera domani sara' in trasferta ad Udine. Il programma

01 febbraio 2019 13:33

Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..

18 dicembre 2018 22:02

Primavera viola: rimonta al Chievo in 10. A segno Gori e Sottil. Fiorentina imbattuta da un girone

22 aprile 2018 12:56

Sottil, Gori e Ranieri, ma non solo. I giovani viola nel mirino di Pioli...

29 marzo 2018 10:10

Pioli sceglie chi portare a Moena, favoriti Gori e Sottil. La situazione Castrovilli, Venuti e Diakhate...

25 marzo 2018 14:48

PAGELLE SCUDETTO PRIMAVERA: MLAKAR MATURO, TROVATO GENIALE, SOTTIL SPINA NEL FIANCO...

04 giugno 2017 22:35

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