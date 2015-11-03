Notizie Primavera Fiorentina Fiorentina

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Micheal Kayode: il gioiellino della Primavera, coccolato da Italiano
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Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"
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Marsella, ex all.Giordani: "Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini"
03 febbraio 2021 13:32
Supercoppa Primavera, Atalanta-Fiorentina 3-1, Vorlicky chiude la gara
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La Fiorentina vince 8-0 contro la Primavera, Amrabat, Chiesa e Castrovilli i migliori
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Voci su Gila al posto di Bigìca alla Primavera. Lui ringrazia: "Potrei tornare ma oggi penso alla Pro Vercelli"
26 maggio 2020 22:51
Sorride la Primavera, 2-0 al Cagliari. Koffi incanta. Il tabellino
14 dicembre 2019 13:41
Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."
15 settembre 2019 21:29
UFFICIALE, Meli e Lakti passano in prestito al Gubbio. Il comunicato ACF
01 agosto 2019 22:11
Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino
09 marzo 2019 19:45
La Fiorentina primavera domani sara' in trasferta ad Udine. Il programma
01 febbraio 2019 13:33
Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..
18 dicembre 2018 22:02
Primavera viola: rimonta al Chievo in 10. A segno Gori e Sottil. Fiorentina imbattuta da un girone
22 aprile 2018 12:56
Sottil, Gori e Ranieri, ma non solo. I giovani viola nel mirino di Pioli...
29 marzo 2018 10:10
Pioli sceglie chi portare a Moena, favoriti Gori e Sottil. La situazione Castrovilli, Venuti e Diakhate...
25 marzo 2018 14:48
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