Marsella, ex all.Giordani: “Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini”

Per parlare di Pietro Giordani nuovo acquisto della Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva il tecnico del Frosinone Primavera, Luigi Marsella.

Buongiorno Luigi, ci descrivi che tipo di difensore è Pietro?

“È un calciatore molto strutturato fisicamente vista la stazza nel suo metro e ottantacinque. Il ruolo naturale sarebbe il centro-destra nella difesa a tre. A Frosinone, ho avuto l’opportunità di schierarlo anche sull’altro lato, nel quale sfrutta il rientro sul destro per impostare l’azione. Infatti è questa la sua dote che lo rende speciale nel suo ruolo, un difensore con un buon piede non è semplice da trovare. Sull’uomo è molto ruvido, gli piace marcare come si faceva una volta, anche nei recuperi se la cava”.

Qual’è stato il suo percorso con la prima squadra?

“Dall’anno scorso Nesta lo allena con la prima squadra, nel post-lockdown avrebbe dovuto esordire ma poi è risultato positivo al covid. Ha esordito a settembre in coppa Italia contro la Roma e ha giocato l’amichevole con la Lazio”.

Chi ti ricorda?

“Rivedo in lui Palomino dell’Atalanta oppure rimanendo ad un ex Fiorentina, il romanista Mancini”.

Quando hai saputo dell’interessamento della Fiorentina?

“Sapevo che lo avevano cercato nel corso del mercato estivo, ma il tutto non si concretizzò. Ora sono tornati alla carica e seppur a titolo temporaneo se lo sono aggiudicato. È già pronto per giocare il Primavera 1 da protagonista, Aquilani lo schiererà da subitocl senza problemi sono convinto. Per la prima squadra è un po’ presto, deve fare il suo percorso ma è un ragazzo serio e se resta umile farà carriera”.

Marco Collini

LEGGI ANCHE: A GENNAIO LA FIORENTINA VOLEVA JOVETIC. RIBERY..