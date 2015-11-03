Notizie Giordani Fiorentina

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Marsella, ex all.Giordani: "Pietro un difensore forte nei recuperi e dai piedi buoni. Paragoni? Palomino e Mancini"

03 febbraio 2021 13:32

Primavera, ufficiale l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Giordani: sostituirà Dalle Mura

01 febbraio 2021 18:21

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