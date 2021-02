Primavera, ufficiale l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Giordani: sostituirà Dalle Mura

Dopo la cessione in prestito di Christian Dalle Mura alla Reggina, la Fiorentina ha individuato il suo sostituto in Pietro Giordani, difensore centrale di proprietà del Frosinone.

Il classe ’02, dopo la trafila nel settore giovanile giallo-azzurro, è stato aggregato in prima squadra ed ha già esordito in Coppa Italia contro il Padova.

Il giovane difensore è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ecco il comunicato apparso sul sito della società gigliata:

“ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone Calcio per il prestito temporaneo del difensore Pietro Giordani. Il calciatore, classe 2002, entrerà a fare parte della Primavera viola guidata da mister Aquilani”.

