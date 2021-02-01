Commisso: "Fiorentina? Forse presa in tempi sbagliati. Vlahovic non lo do a nessuno. Mercafir buffonata"

Mercato? Finito, a meno di sorprese. Ribery? Ha detto che vuole restare

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"Mercato? Sono soddisfatto di tutti - ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Rai Radio1 - a meno che non ci sia una sorpresa, il mercato è finito. Quando sono venuto io a Firenze, la Fiorentina si è salvata all'ultima giornata. Nel mio primo anno qui, abbiamo scalato 6 posizioni, nessuno ha migliorato così tanto. Oggi stiamo faticando ma stiamo migliorando, stiamo risalendo. Non sono venuto qui per fare business, conosco la burocrazia italiana ed in un certo senso mi aspettavo questa situazione. Speravo che il Comune di Firenze mi lasciasse fare qualcosa. Mercafir? Una buffonata. Franchi? Visto che è un monumento i soldi deve metterli lo Stato, vedremo dove sarà il futuro di questa squadra".

"Prandelli? Il suo contratto scade a giugno, i risultati e la meritocrazia per me esistono, in Italia invece... Kokorin? Non l'ho ancora visto, per ora solo video ma credo in Pradè. Vlahovic? Prandelli lo sta valorizzando, dandogli continuità. Ora lo vogliono tutti ma io non lo do a nessuno, resta a Firenze. Futuro Fiorentina? Nessuno vuole vincere quando te. Scudetto? Non faccio promesse che non posso mantenere ma speriamo. Ora l'obiettivo è essere nella parte sinistra della classifica. Se riprenderei la Fiorentina? Sì, anche se i tempi sono stati sbagliati, poi c'è stato il Covid".

"Stadi riaperti? Non penso per quest'anno, speriamo per il prossimo. I tifosi della Fiorentina sono stati fondamentali perché non hanno criticato e hanno aiutato la squadra a risalire la classifica. Non scappo ancora dal calcio italiano, voglio fare qualcosa. Tra pochi giorni poseremo la prima pietra del centro sportivo. Ribery ha detto che vuole restare qui, a me non piace mandare via gente. Chiesa? E' voluto andare via, sta facendo bene alla Juventus".

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