Gazzetta, Pulgar, il Cagliari torna in pressing su di lui. Alla fine lascerà la Fiorentina?

Il Cagliari sta valutando di cedere il centrocampista Oliva al Valencia. Gli spagnoli si sono mossi a sorpresa e con decisione ieri, oggi Giulini valuterà un nuovo innesto nel reparto (i sardi hanno corteggiato Pulgar della Fiorentina la settimana scorsa) e solo in caso di un acquisto si darà il via libera alla partenza di Oliva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

